FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BT Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BT Group-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das BT Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,32 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 75,953 BT Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BT Group-Aktie auf 1,76 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133,71 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 33,71 Prozent.

Jüngst verzeichnete BT Group eine Marktkapitalisierung von 17,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at