FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Coca-Cola HBC-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Coca-Cola HBC-Aktie an diesem Tag 20,29 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,929 Coca-Cola HBC-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 01.12.2025 187,78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 38,10 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 87,78 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Coca-Cola HBC belief sich jüngst auf 13,77 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
