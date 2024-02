FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Croda International-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 07.02.2014 wurde das Croda International-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,39 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Croda International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 393,869 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 531,97 GBP, da sich der Wert eines Croda International-Papiers am 06.02.2024 auf 49,59 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +95,32 Prozent.

Croda International war somit zuletzt am Markt 6,90 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at