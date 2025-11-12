Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Croda International-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 12.11.2015 wurde die Croda International-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 29,55 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Croda International-Aktie investierten, hätten nun 3,384 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 93,37 GBP, da sich der Wert eines Croda International-Anteils am 11.11.2025 auf 27,59 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 6,63 Prozent vermindert.
Croda International war somit zuletzt am Markt 3,89 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
