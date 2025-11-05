FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Croda International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Croda International-Aktien verlieren können.

Am 05.11.2020 wurde das Croda International-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 63,58 GBP. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Croda International-Aktie investiert hat, hat nun 157,282 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2025 auf 27,98 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 400,75 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 55,99 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Croda International belief sich zuletzt auf 3,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at