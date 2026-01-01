FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diploma-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Diploma-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Diploma-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 42,50 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Diploma-Aktie investiert, befänden sich nun 235,294 Diploma-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 52,95 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 12 458,82 GBP wert. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 12 458,82 GBP entspricht einer Performance von +24,59 Prozent.

Diploma wurde am Markt mit 7,18 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

