FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Experian von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in Experian-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Experian-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Experian-Anteile an diesem Tag 37,73 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 26,504 Experian-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2025 auf 33,56 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 889,48 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 11,05 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Experian belief sich zuletzt auf 30,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at