Lohnende Experian-Anlage? 19.11.2025 10:05:09

FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätte eine Investition in Experian von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Experian-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Experian-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Experian-Anteile an diesem Tag bei 12,17 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Experian-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,217 Experian-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 270,34 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 18.11.2025 auf 32,90 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +170,34 Prozent.

Der Börsenwert von Experian belief sich jüngst auf 30,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

