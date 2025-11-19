Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Lohnende Experian-Anlage?
|
19.11.2025 10:05:09
FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätte eine Investition in Experian von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Experian-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Experian-Anteile an diesem Tag bei 12,17 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Experian-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,217 Experian-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 270,34 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 18.11.2025 auf 32,90 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +170,34 Prozent.
Der Börsenwert von Experian belief sich jüngst auf 30,06 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Experian PLCmehr Nachrichten
|
19.11.25
|FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätte eine Investition in Experian von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse London: FTSE 100 zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|Handel in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Mittwochmittag leichter (finanzen.at)
|
12.11.25
|FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Experian von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 fällt letztendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.11.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Experian PLCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Experian PLC
|36,00
|-2,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.