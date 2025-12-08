FTSE 100-Papier Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flutter Entertainment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Flutter Entertainment-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Flutter Entertainment-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 280,38 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Flutter Entertainment-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,567 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.12.2025 743,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 208,50 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,64 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Flutter Entertainment belief sich zuletzt auf 36,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at