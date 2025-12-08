Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Flutter Entertainment Aktie

Flutter Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Flutter Entertainment-Investition? 08.12.2025 10:04:39

FTSE 100-Papier Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flutter Entertainment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Flutter Entertainment-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Flutter Entertainment-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 280,38 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Flutter Entertainment-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,567 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.12.2025 743,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 208,50 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,64 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Flutter Entertainment belief sich zuletzt auf 36,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Flutter Entertainmentmehr Nachrichten