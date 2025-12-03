Frasers Group Aktie
WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22
|Frasers Group-Investmentbeispiel
|
03.12.2025 10:04:23
FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: Wäre ein Investment in Frasers Group von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
Vor 1 Jahr wurde das Frasers Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,51 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 133,156 Frasers Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 000,00 GBP, da sich der Wert einer Frasers Group-Aktie am 02.12.2025 auf 7,51 GBP belief. Damit wäre die Investition um Prozent gesunken.
Frasers Group wurde am Markt mit 3,27 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
