FTSE 100-Papier Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hikma Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Hikma Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Hikma Pharmaceuticals-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 13,87 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,210 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Hikma Pharmaceuticals-Aktien wären am 11.11.2025 115,14 GBP wert, da der Schlussstand 15,97 GBP betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 15,14 Prozent gesteigert.

Hikma Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at