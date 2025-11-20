Howden Joinery Group Aktie

Howden Joinery Group

WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813

20.11.2025 10:04:01

FTSE 100-Papier Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Howden Joinery Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Howden Joinery Group-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Howden Joinery Group-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Howden Joinery Group-Anteile letztlich bei 5,96 GBP. Bei einem Howden Joinery Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 677,852 Howden Joinery Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2025 13 171,14 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 7,85 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,71 Prozent zugenommen.

Howden Joinery Group war somit zuletzt am Markt 4,27 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

