FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Howden Joinery Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6,24 GBP. Bei einem Howden Joinery Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,036 Howden Joinery Group-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 133,74 GBP, da sich der Wert eines Howden Joinery Group-Anteils am 26.11.2025 auf 8,34 GBP belief. Damit wäre die Investition 33,74 Prozent mehr wert.
Howden Joinery Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,52 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
