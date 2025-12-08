Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
|Langfristige Investition
|
08.12.2025 10:04:39
FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel Verlust hätte eine Intertek-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Intertek-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Intertek-Aktie bei 58,75 GBP. Bei einem Intertek-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,022 Intertek-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.12.2025 781,30 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 45,90 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,87 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Intertek betrug jüngst 7,07 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Intertek plc
|50,70
|-2,31%
