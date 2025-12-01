Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
|Rentable Intertek-Anlage?
|
01.12.2025 10:04:31
FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intertek von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Intertek-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 40,93 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,443 Intertek-Aktien. Die gehaltenen Intertek-Anteile wären am 28.11.2025 113,02 GBP wert, da der Schlussstand 46,26 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13,02 Prozent.
Der Marktwert von Intertek betrug jüngst 7,13 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
