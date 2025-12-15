FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intertek von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Intertek eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Intertek-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Intertek-Aktie an diesem Tag bei 26,75 GBP. Bei einem Intertek-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 373,805 Intertek-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.12.2025 gerechnet (44,24 GBP), wäre die Investition nun 16 537,13 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 65,37 Prozent angewachsen.

Intertek markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at