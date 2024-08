FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine J Sainsbury-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die J Sainsbury-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem J Sainsbury-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des J Sainsbury-Papiers betrug an diesem Tag 1,97 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 50,813 J Sainsbury-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.08.2024 auf 2,88 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 146,14 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 146,14 GBP entspricht einer Performance von +46,14 Prozent.

J Sainsbury war somit zuletzt am Markt 6,70 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

