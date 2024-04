FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Verlust hätte ein J Sainsbury-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden J Sainsbury-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der J Sainsbury-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2,82 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in J Sainsbury-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,499 J Sainsbury-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der J Sainsbury-Aktie auf 2,59 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,87 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 8,13 Prozent verringert.

Am Markt war J Sainsbury jüngst 6,05 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at