FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marks Spencer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Marks Spencer-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Marks Spencer-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,84 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Marks Spencer-Aktie investiert hat, hat nun 54,422 Anteile im Depot. Die gehaltenen Marks Spencer-Anteile wären am 23.10.2024 206,59 GBP wert, da der Schlussstand 3,80 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 106,59 Prozent vermehrt.

Alle Marks Spencer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at