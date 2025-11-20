FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marks Spencer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Marks Spencer gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Marks Spencer-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Marks Spencer-Anteile bei 1,33 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Marks Spencer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 750,926 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2025 2 537,38 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,38 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 153,74 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Marks Spencer belief sich jüngst auf 6,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at