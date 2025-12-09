FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pershing Square von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pershing Square-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Pershing Square-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Pershing Square-Papier bei 24,35 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Pershing Square-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,068 Pershing Square-Aktien. Die gehaltenen Pershing Square-Anteile wären am 08.12.2025 2 090,35 GBP wert, da der Schlussstand 50,90 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 109,03 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Pershing Square eine Börsenbewertung in Höhe von 8,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at