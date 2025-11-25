FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pershing Square von vor einem Jahr eingebracht

Die Pershing Square-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 36,32 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Pershing Square-Aktie investierten, hätten nun 275,330 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 193,83 GBP, da sich der Wert eines Pershing Square-Papiers am 24.11.2025 auf 47,92 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 31,94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Pershing Square bezifferte sich zuletzt auf 8,31 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at