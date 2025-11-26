FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Rentokil Initial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 26.11.2022 wurde das Rentokil Initial-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Rentokil Initial-Papier bei 5,48 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Rentokil Initial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 824,152 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 455,31 GBP, da sich der Wert einer Rentokil Initial-Aktie am 25.11.2025 auf 4,09 GBP belief. Aus 10 000 GBP wurden somit 7 455,31 GBP, was einer negativen Performance von 25,45 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Rentokil Initial belief sich zuletzt auf 10,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at