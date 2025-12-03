Rentokil Initial PlcShs Aktie
FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurden Rentokil Initial-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5,00 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rentokil Initial-Aktie investiert, befänden sich nun 19,994 Rentokil Initial-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (4,20 GBP), wäre das Investment nun 83,87 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -16,13 Prozent.
Rentokil Initial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,61 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
