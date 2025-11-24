RS Group Aktie
WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442
|RS Group-Performance im Blick
|
24.11.2025 10:04:16
FTSE 100-Papier RS Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RS Group-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der RS Group-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das RS Group-Papier 7,27 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,755 RS Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.11.2025 76,62 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,57 GBP belief. Damit wäre die Investition 23,38 Prozent weniger wert.
Zuletzt verbuchte RS Group einen Börsenwert von 2,64 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
