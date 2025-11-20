Aufschläge in London: FTSE 100 am Mittag auf grünem Terrain

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,67 Prozent höher bei 9 570,91 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,722 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,000 Prozent auf 9 507,40 Punkte an der Kurstafel, nach 9 507,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 9 507,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 9 584,97 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 1,31 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 403,57 Punkten. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 20.08.2025, bei 9 288,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 085,07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 15,87 Prozent zu. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 544,83 Zählern.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Halma (+ 12,11 Prozent auf 37,13 GBP), Airtel Africa (+ 3,92 Prozent auf 3,07 GBP), Rolls-Royce (+ 2,86 Prozent auf 10,97 GBP), BAE Systems (+ 2,78 Prozent auf 17,73 GBP) und Melrose Industries (+ 2,24 Prozent auf 6,11 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil JD Sports Fashion (-3,08 Prozent auf 0,78 GBP), Burberry (-2,99 Prozent auf 11,18 GBP), RS Group (-1,94 Prozent auf 5,56 GBP), Vodafone Group (-1,81 Prozent auf 0,90 GBP) und Fresnillo (-1,41 Prozent auf 23,76 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 18 003 923 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 238,581 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,32 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at