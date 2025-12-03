XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Frühe Investition 03.12.2025 10:04:23

FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sage-Investment verdienen können.

Am 03.12.2015 wurde die Sage-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Sage-Aktie betrug an diesem Tag 5,82 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 719,690 Sage-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (10,64 GBP), wäre das Investment nun 18 288,91 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 82,89 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Sage eine Börsenbewertung in Höhe von 10,25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

