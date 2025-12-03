Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Frühe Investition
|
03.12.2025 10:04:23
FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 03.12.2015 wurde die Sage-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Sage-Aktie betrug an diesem Tag 5,82 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 719,690 Sage-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (10,64 GBP), wäre das Investment nun 18 288,91 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 82,89 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Sage eine Börsenbewertung in Höhe von 10,25 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sage PLCmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 freundlich (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 bewegt sich am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sage von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.11.25
|FTSE 100 aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
19.11.25
|Aufschläge in London: Das macht der FTSE 100 am Mittwochmittag (finanzen.at)