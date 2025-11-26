FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sage von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sage-Aktien verdienen können.

Am 26.11.2020 wurde das Sage-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Sage-Anteile betrug an diesem Tag 5,99 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Sage-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 166,834 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 813,48 GBP, da sich der Wert einer Sage-Aktie am 25.11.2025 auf 10,87 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 81,35 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Sage belief sich zuletzt auf 10,39 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at