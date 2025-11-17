FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smiths-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Smiths-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Smiths-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Smiths-Papier bei 10,20 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Smiths-Aktie investiert, befänden sich nun 980,392 Smiths-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.11.2025 auf 24,84 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 352,94 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +143,53 Prozent.

Der Börsenwert von Smiths belief sich jüngst auf 8,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at