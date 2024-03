FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Smiths von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das Smiths-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Smiths-Papier an diesem Tag bei 14,59 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Smiths-Aktie investierten, hätten nun 68,540 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Smiths-Anteile wären am 22.03.2024 1 151,47 GBP wert, da der Schlussstand 16,80 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +15,15 Prozent.

Zuletzt verbuchte Smiths einen Börsenwert von 5,81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at