SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|SSE-Anlage unter der Lupe
|
15.12.2025 10:04:02
FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades SSE-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die SSE-Aktie an diesem Tag bei 17,22 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die SSE-Aktie investierten, hätten nun 580,720 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen SSE-Papiere wären am 12.12.2025 12 241,58 GBP wert, da der Schlussstand 21,08 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +22,42 Prozent.
Jüngst verzeichnete SSE eine Marktkapitalisierung von 25,29 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
