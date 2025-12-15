FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen SSE-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades SSE-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die SSE-Aktie an diesem Tag bei 17,22 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die SSE-Aktie investierten, hätten nun 580,720 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen SSE-Papiere wären am 12.12.2025 12 241,58 GBP wert, da der Schlussstand 21,08 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +22,42 Prozent.

Jüngst verzeichnete SSE eine Marktkapitalisierung von 25,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at