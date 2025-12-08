Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

SSE Aktie

SSE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 08.12.2025 10:04:39

FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SSE von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen SSE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 08.12.2024 wurde die SSE-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die SSE-Aktie letztlich bei 17,00 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 58,824 SSE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des SSE-Papiers auf 21,63 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 272,35 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 272,35 GBP entspricht einer Performance von +27,24 Prozent.

Insgesamt war SSE zuletzt 25,96 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SSE Plcmehr Nachrichten