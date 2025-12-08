FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SSE von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen SSE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 08.12.2024 wurde die SSE-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die SSE-Aktie letztlich bei 17,00 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 58,824 SSE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des SSE-Papiers auf 21,63 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 272,35 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 272,35 GBP entspricht einer Performance von +27,24 Prozent.

Insgesamt war SSE zuletzt 25,96 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at