SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|Hochrechnung
|
08.12.2025 10:04:39
FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SSE von vor einem Jahr verdient
Am 08.12.2024 wurde die SSE-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die SSE-Aktie letztlich bei 17,00 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 58,824 SSE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des SSE-Papiers auf 21,63 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 272,35 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 272,35 GBP entspricht einer Performance von +27,24 Prozent.
Insgesamt war SSE zuletzt 25,96 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
