FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Standard Chartered von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Standard Chartered-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Standard Chartered-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Standard Chartered-Anteile an diesem Tag bei 4,70 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,277 Standard Chartered-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 331,91 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Anteils am 21.11.2025 auf 15,60 GBP belief. Mit einer Performance von +231,91 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Standard Chartered markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 35,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at