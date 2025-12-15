FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StJamess Place von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in StJamess Place-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades StJamess Place-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,65 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die StJamess Place-Aktie investierten, hätten nun 10,367 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 136,48 GBP, da sich der Wert eines StJamess Place-Papiers am 12.12.2025 auf 13,17 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 36,48 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von StJamess Place belief sich jüngst auf 6,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at