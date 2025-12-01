St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
01.12.2025 10:04:31
FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StJamess Place von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das StJamess Place-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die StJamess Place-Aktie bei 11,68 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 85,653 StJamess Place-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.11.2025 gerechnet (13,93 GBP), wäre das Investment nun 1 193,15 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,31 Prozent erhöht.
StJamess Place markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,25 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
