FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein StJamess Place-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in StJamess Place-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das StJamess Place-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,89 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die StJamess Place-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 918,104 StJamess Place-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (13,74 GBP), wäre die Investition nun 12 610,16 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,10 Prozent angezogen.

Der StJamess Place-Wert an der Börse wurde auf 7,14 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at