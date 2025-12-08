St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|Rentabler StJamess Place-Einstieg?
|
08.12.2025 10:04:39
FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein StJamess Place-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das StJamess Place-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,89 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die StJamess Place-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 918,104 StJamess Place-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (13,74 GBP), wäre die Investition nun 12 610,16 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,10 Prozent angezogen.
Der StJamess Place-Wert an der Börse wurde auf 7,14 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu St.James's Place PLCmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein StJamess Place-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.12.25
|FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StJamess Place von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.11.25
|Schwacher Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
27.11.25
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
26.11.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 freundlich (finanzen.at)
|
24.11.25
|FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in StJamess Place von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
19.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
Analysen zu St.James's Place PLCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|St.James's Place PLC
|15,40
|-0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.