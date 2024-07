FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel hätten Anleger an einem StJamess Place-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen StJamess Place-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem StJamess Place-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7,75 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die StJamess Place-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,912 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der StJamess Place-Aktie auf 5,47 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,56 GBP wert. Die Abnahme von 100 GBP zu 70,56 GBP entspricht einer negativen Performance von 29,44 Prozent.

StJamess Place markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at