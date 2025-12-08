FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tesco-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Tesco-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,84 GBP. Bei einem Tesco-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35,166 Tesco-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.12.2025 159,30 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,53 GBP belief. Damit wäre die Investition um 59,30 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Tesco betrug jüngst 29,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at