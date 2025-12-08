Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Tesco Aktie

WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862

Lukrative Tesco-Anlage? 08.12.2025 10:04:39

FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tesco-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Tesco eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Tesco-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,84 GBP. Bei einem Tesco-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35,166 Tesco-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.12.2025 159,30 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,53 GBP belief. Damit wäre die Investition um 59,30 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Tesco betrug jüngst 29,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

12.06.25 Tesco Buy Jefferies & Company Inc.
US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
