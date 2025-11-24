FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Tesco eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Tesco-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Tesco-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3,53 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 282,965 Tesco-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 280,42 GBP, da sich der Wert einer Tesco-Aktie am 21.11.2025 auf 4,53 GBP belief. Damit wäre die Investition um 28,04 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Tesco eine Marktkapitalisierung von 29,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at