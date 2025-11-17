FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tesco-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Tesco-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Tesco-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,14 GBP. Bei einem Tesco-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46,714 Tesco-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 204,80 GBP, da sich der Wert eines Tesco-Anteils am 14.11.2025 auf 4,38 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 104,80 Prozent.

Tesco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at