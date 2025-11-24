FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein WPP 2012-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die WPP 2012-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das WPP 2012-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 8,33 GBP wert. Bei einem WPP 2012-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,002 WPP 2012-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 36,39 GBP, da sich der Wert einer WPP 2012-Aktie am 21.11.2025 auf 3,03 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -63,61 Prozent.

Zuletzt ergab sich für WPP 2012 eine Börsenbewertung in Höhe von 3,27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at