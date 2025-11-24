WPP 2012 Aktie
WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49
|WPP 2012-Investmentbeispiel
|
24.11.2025 10:04:16
FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein WPP 2012-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das WPP 2012-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 8,33 GBP wert. Bei einem WPP 2012-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,002 WPP 2012-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 36,39 GBP, da sich der Wert einer WPP 2012-Aktie am 21.11.2025 auf 3,03 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -63,61 Prozent.
Zuletzt ergab sich für WPP 2012 eine Börsenbewertung in Höhe von 3,27 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WPP 2012 PLCmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein WPP 2012-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
21.11.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
21.11.25