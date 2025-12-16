3i Aktie
FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 16.12.2015 wurden 3i-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4,67 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die 3i-Aktie investiert, befänden sich nun 214,316 3i-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 15.12.2025 6 761,68 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 31,55 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 576,17 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von 3i belief sich zuletzt auf 30,82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
