Profitables Airtel Africa-Investment? 26.11.2025 10:03:57

FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airtel Africa-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Airtel Africa-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die Airtel Africa-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Airtel Africa-Aktie an diesem Tag 0,82 GBP wert. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1 216,663 Airtel Africa-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 830,06 GBP, da sich der Wert eines Airtel Africa-Papiers am 25.11.2025 auf 3,15 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 283,01 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Airtel Africa belief sich zuletzt auf 10,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

