FTSE 100-Titel Ashtead-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ashtead-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Ashtead eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Ashtead-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 44,58 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Ashtead-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 224,316 Ashtead-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Ashtead-Aktie auf 53,92 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 095,11 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 12 095,11 GBP, was einer positiven Performance von 20,95 Prozent entspricht.

Der Ashtead-Wert an der Börse wurde auf 22,98 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at