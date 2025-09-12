|Lukrativer Ashtead-Einstieg?
|
12.09.2025 10:04:07
FTSE 100-Titel Ashtead-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ashtead-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das Ashtead-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 44,58 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Ashtead-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 224,316 Ashtead-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Ashtead-Aktie auf 53,92 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 095,11 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 12 095,11 GBP, was einer positiven Performance von 20,95 Prozent entspricht.
Der Ashtead-Wert an der Börse wurde auf 22,98 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ashtead plcmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Titel Ashtead-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ashtead-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.09.25
|Gewinne in London: FTSE 100 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.09.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
05.09.25
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 gibt zum Ende des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
05.09.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 im Plus (finanzen.at)
|
05.09.25
|FTSE 100-Handel aktuell: Am Mittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
05.09.25
|FTSE 100-Wert Ashtead-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ashtead von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
03.09.25
|FTSE 100-Titel Ashtead-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Ashtead-Aktionäre freuen (finanzen.at)
Analysen zu Ashtead plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ashtead plc
|62,50
|0,00%