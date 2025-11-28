Ashtead Aktie
FTSE 100-Wert Ashtead-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ashtead von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Ashtead-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 63,12 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Ashtead-Aktie investiert, befänden sich nun 15,843 Ashtead-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.11.2025 auf 48,15 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 762,83 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 23,72 Prozent eingebüßt.
Ashtead wurde am Markt mit 20,08 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
