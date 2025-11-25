Associated British Foods Aktie
25.11.2025 10:03:41
FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Associated British Foods-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Associated British Foods-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,04 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Associated British Foods-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 285,388 Associated British Foods-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 947,49 GBP, da sich der Wert einer Associated British Foods-Aktie am 24.11.2025 auf 20,84 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 40,53 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Associated British Foods einen Börsenwert von 15,04 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
