BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|Rentabler BAE Systems-Einstieg?
|
12.11.2025 10:03:49
FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das BAE Systems-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4,71 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 212,314 BAE Systems-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2025 3 819,53 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 17,99 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 281,95 Prozent gleich.
BAE Systems war somit zuletzt am Markt 53,27 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BAE Systems plcmehr Nachrichten
|
12.11.25
|FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.11.25
|FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAE Systems von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.10.25
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
29.10.25
|FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAE Systems von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Gewinne in London: Am Dienstagmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
24.10.25
|Gewinne in London: Am Freitagnachmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
22.10.25
|FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)