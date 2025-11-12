FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen BAE Systems-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das BAE Systems-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4,71 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 212,314 BAE Systems-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2025 3 819,53 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 17,99 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 281,95 Prozent gleich.

BAE Systems war somit zuletzt am Markt 53,27 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at