FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAE Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BAE Systems-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem BAE Systems-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 7,99 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,519 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2025 gerechnet (18,50 GBP), wäre die Investition nun 231,60 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 131,60 Prozent zugenommen.

Alle BAE Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 54,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at