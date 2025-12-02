Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Lohnender Beazley-Einstieg?
|
02.12.2025 10:03:57
FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beazley-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 02.12.2022 wurde die Beazley-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6,49 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Beazley-Aktie investiert, befänden sich nun 1 540,832 Beazley-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 01.12.2025 12 134,05 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 7,88 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 21,34 Prozent gleich.
Der Beazley-Wert an der Börse wurde auf 4,70 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
