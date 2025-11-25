Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Lukrative Beazley-Anlage?
|
25.11.2025 10:03:41
FTSE 100-Papier Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beazley-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Beazley-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Beazley-Aktie an diesem Tag bei 7,84 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Beazley-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 127,551 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 096,94 GBP, da sich der Wert einer Beazley-Aktie am 24.11.2025 auf 8,60 GBP belief. Damit wäre die Investition 9,69 Prozent mehr wert.
Der Beazley-Wert an der Börse wurde auf 5,09 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
